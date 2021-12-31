Более 31 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

Ревакцинацию от коронавируса прошли 31 тыс. 293 человека, 16 из которых за 30 декабря. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.
Ревакцинацию от коронавируса прошли 31 тыс. 293 человека, 16 из которых за 30 декабря. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.
Курс вакцинации завершили 265 тыс. 58 псковичей, в том числе 482 жителя региона за минувший день. Первую прививку за 30 декабря сделали 419 человек, всего – 265 тыс. 204.
Поступившей вакцины израсходовали 82,4%.