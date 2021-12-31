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Общество / Здоровье

Более 31 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

31 декабря 2021 года, 14:59

Ревакцинацию от коронавируса прошли 31 тыс. 293 человека, 16 из которых за 30 декабря. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram. 

Более 31 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

Курс вакцинации завершили 265 тыс. 58 псковичей, в том числе 482 жителя региона за минувший день. Первую прививку за 30 декабря сделали 419 человек, всего – 265 тыс. 204. 

Поступившей вакцины израсходовали 82,4%.

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