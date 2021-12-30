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Общество / Здоровье

Еще 140 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

30 декабря 2021 года, 12:23

За прошедшие сутки, 29 декабря, в Псковской области зафиксировались еще 140 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Еще 140 человек заболели коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

Фото: Дарья Хваткова

43 человека добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 23 тыс. 577), 22 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 404), 15 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 925), 14 – в Опочецком районе (всего 2 тыс. 257).

В Великолукском районе (всего 1 тыс. 893) выявили семь случаев заболевания коронавирусом, в Порховском (всего 2 тыс. 271) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 49) районах – по шесть, в Невельском районе (всего 2 тыс. 915) – пять, в Печорском районе (всего 1 тыс. 574) – 1 тыс. 574.

По три человека заразились в Островском (всего 3 тыс. 144), Пустошкинском (всего 759) и Усвятском (всего 463) районах, по два – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 967), Куньинском (всего 637) и Дновском (всего 563) районах. В Пушкиногорском (всего 684), Красногородском (всего 694) и Палкинском (всего 684) районах зафиксировали по одному подтвержденному случаю.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 71 тыс. 261, выздоровели – 67 тыс. 51, в том числе 644 – за минувшие сутки. Умер 1 тыс. 251 житель региона, пять – за последние 24 часа. На данный момент проведено 714 тыс. 219 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 847 – за прошедший день.

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