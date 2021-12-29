Свыше 500 тысяч рублей украли мошенники у жительницы Псковской области перед Новым годом

Перед Новым годом мошенники украли у жительницы Псковской области более 500 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков, позвонил 38-летней жительнице Псковской области 28 декабря. По его словам, неизвестные злоумышленники собирались якобы оформить на псковичку кредит. Для предотвращение противоправного деяния лжесотрудник банка предложил женщине самостоятельно взять кредит, после чего полученные денежные средства перевести на «безопасный счет».

Поддавшись на уловку злоумышленников, жительница Псковской области перевела им 587 тысяч рублей. Убедившись, что денежные средства попали в руки мошенников, женщина обратилась в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело.