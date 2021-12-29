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Общество / Здоровье

График работы медучреждений Псковской области изменится на новогодние праздники

29 декабря 2021 года, 17:28

На новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, изменится график работы медицинских организаций Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

График работы медучреждений Псковской области изменится на новогодние праздники

Фото: Андрей Степанов

С 31 декабря по 7 января 2022 года поликлинические подразделения медучреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь детскому и взрослому населению будут работать по графику праздничного дежурства с 08.00 до 15.00. 8 января – с 08.00 до 17.00 по графику субботу. По графику воскресного дежурства, с 08.00 до 15.00, городские поликлиники будут работать 9 января.

Отделения помощи на дому в новогодние праздники будет вести прием вызовов до 15.00. Пункты вакцинации от коронавируса в городских поликлиниках с 31 декабря по 9 января будут открыты для жителей региона по графику медицинской организации.

Стоматологические медучреждения Псковской области в период новогодних праздников для оказания неотложной помощи будут работать с 08.00 до 15.00. Организации, которые имеют в своей структуре женские консультации, с 31 декабря по 9 января, будут принимать с 08.00 до 15.00.

ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер Псковской области» и ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», включая их филиалы, на новогодние праздники, с 3 по 7 января, в режиме работы дежурных врачей поликлинических подразделений будут открыты с 09.00 до 15.00.

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