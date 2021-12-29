На новогодние праздники пункты вакцинации в Псковской области изменят график работы

График работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области изменится на новогодние праздники с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на областной комитет по здравоохранению.
График работы пунктов вакцинации в торговых центрах Псковской области изменится на новогодние праздники с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на областной комитет по здравоохранению.
31 декабря и 1 января пункты вакцинации в торговых центрах региона работать не будут.
Со 2 по 9 января (включительно) пункты вакцинации в Пскове и Великих Луках будут открыты для жителей региона с 09.00 до 15.00.
В настоящее время псковичи могут привиться от коронавируса и от гриппа в пунктах вакцинации, которые разместились в торговых центрах «Рубин», «Империал» и «Fjord Plaza», в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис», в спортивном комплексе «Ледовый дворец» и в спортивно-развлекательном центре «Простория».
Жители Великих Лук ежедневно могут пройти курс вакцинации от гриппа и коронавируса в торговых центрах «Апельсин» и «Рубин».
Депутат Мосгордумы Е.Енгалычева:"..Почему во всех странах идёт сбор побочных явлений,смертей от вакцинации,а в России это скрывается?Внаглую заявляют,что смертей якобы нет.Да от таблеток в инструкции пишут,что возможны летальные исходы,а от вакцин нет?Только мне прступило множество обращений,в которых люди сообщают о смерти своих близких,виня именно вакцинацию,в т.ч. и от медиков обращения.Почему они сообщают о тромбах,инсультах,инфарктах,кровотечениях,ну и пневмонии на фоне ковида."Видео в Сети