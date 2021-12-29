Еще 145 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки, 28 декабря, в Псковской области подтвердились еще 145 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 46 человек (всего 23 тыс. 534), в Великих Луках – 21 (всего 11 тыс. 382).

По десять подтвержденных случаев зафиксировали в Невельском (всего 2 тыс. 910), Опочецком (всего 2 тыс. 243) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 43) районах, по девять – в Великолукском (всего 1 тыс. 886) и Печорском (всего 1 тыс. 570) районах, восемь – в Себежском районе (всего 1 тыс. 653).

В Пустошкинском районе коронавирусом заразились семь человек (всего 756), в Порховском районе – три (всего 2 тыс. 256), в Псковском (всего 5 тыс. 910), Новосокольническом (всего 1 тыс. 956), Пушкиногорском (всего 863) и Пыталовском (всего 791) районах – по два. По одному случаю выявили в Островском (всего 3 тыс. 131), Красногородском (всего 693), Куньинском (всего 635) и Дновском (всего 561) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 71 тыс. 121 человек, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 66 тыс. 407, в том числе 633 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 246 жителей региона, семь – за последние 24 часа. На данный момент проведено 712 тыс. 372 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 332 – за прошедший день.