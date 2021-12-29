Глава региона отметил эффективность работы Псковского облсобрания

Глава региона напомнил, что выступал с бюджетным посланием на минувшей сессии регионального парламента. Там он поделился, что многое удалось сделать, бюджет планового периода 2018 года увеличился практически в два раза.

«У нас прекрасный депутатский корпус на сегодняшний день сформирован. Я, во-первых, очень удивился, что мне не задали ни одного вопроса. Наверное, это впервые, по крайней мере на моей памяти, но это не значит, что там какие-то все свои депутаты или нечего спросить, – это говорит как раз о том, насколько коллеги предметно погружаются в проблематику», – заявил Михаил Ведерников.