Глава региона отметил эффективность работы Псковского облсобрания

Губернатор Михаил Ведерников отметил эффективность работы Псковского областного Собрания в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает ПАИ.
Губернатор Михаил Ведерников отметил эффективность работы Псковского областного Собрания в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает ПАИ.
Глава региона напомнил, что выступал с бюджетным посланием на минувшей сессии регионального парламента. Там он поделился, что многое удалось сделать, бюджет планового периода 2018 года увеличился практически в два раза.
«У нас прекрасный депутатский корпус на сегодняшний день сформирован. Я, во-первых, очень удивился, что мне не задали ни одного вопроса. Наверное, это впервые, по крайней мере на моей памяти, но это не значит, что там какие-то все свои депутаты или нечего спросить, – это говорит как раз о том, насколько коллеги предметно погружаются в проблематику», – заявил Михаил Ведерников.
Глава региона сообщил, что на заседаниях согласительной комиссии и встречах с фракциями подробно разбирались все вопросы. По мнению губернатора, для того чтобы меньше объяснять и больше времени уделять предметной работе необходимо, чтобы все были погружены.
Ранее, 14 апреля и 5 августа, в медиацентре ПАИ прошли две пресс-конференции Михаила Ведерникова. Глава региона также участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».
Эх, не хватает нам таких депутатов, как Бондаренко из Саратовской области, как депутат Екатерина Енгалычева из Мосгордумы ,Нина Астанина из ГД, и других честных,умеющих справедливо высказать свою позицию, и от имени избирателей. У нас же не проходят в этот корпус те кандидаты, за которых голосуют большинство,одни и те же лица. Поэтому, да,их всех всё устраивает.Все проголусуют за продолжение масочного ковидрежима,за штрих-ярлыки для народа,поголовную вакцинацию,ничего хорошего не стоит ожидать.