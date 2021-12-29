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Происшествия / Преступление

Убивший собутыльника житель Порхова будет осужден

29 декабря 2021 года, 08:32

Прокуратура Порховского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Порхова, который забил насмерть своего собутыльника (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.

По версии следствия, 20 октября 2021 года около 2:00 житель Порхова, находясь в нетрезвом состоянии, пребывал вместе с другим мужчиной в квартире. Из личной неприязни злоумышленник намеренно нанёс лежащему на полу потерпевшему порядка 40 ударов кулаками и ногами по телу и голове. Полученные травмы привели к смерти по неосторожности.

Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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