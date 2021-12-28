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Общество / Здоровье

Порядка 45 тысяч доз вакцины от коронавируса пришли в негодность в Псковской области из-за вышедшей из строя морозильной установки

28 декабря 2021 года, 18:19

Из-за вышедшей из строя морозильной установки на предприятии «Фармация» в Псковской области в негодность пришли 44 тыс. 810 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом 28 декабря на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Порядка 45 тысяч доз вакцины от коронавируса пришли в негодность в Псковской области из-за вышедшей из строя морозильной установки

Фото: Арсений Тимашов

По словам главы региона, в Псковской области в настоящее время имеется большой запас вакцины «Спутник V», немного меньше в регионе вакцины «Спутник Лайт». Михаил Ведерников отметил, что обратится в Министерство здравоохранения РФ для организации дополнительной поставки.

Инцидент с вышедшей из строя морозильной установкой произошел в ночь на 26 декабря. По данному факту уже назначена служебная проверка. Как отметил глава региона, причиной выхода из строя морозильной установки, по оценке компании, обслуживающей оборудование, стал заводской брак. Об этом имеется официальное заключение.

По словам Михаила Ведерникова, возможность выхода из строя фреона из-за брака подтвердил и сам завод-производитель. Губернатор призвал разобраться в ситуации прокуратуру Псковской области.

Как отметила Вера Емельянова, запас вакцины от коронавируса во всех муниципалитетах Псковской области в настоящее время превышает 60 тысяч доз.

«Ситуация, которая возникла в «Фармации», никак не повлияет на ход вакцинации», - отметила первый вице-заместитель губернатора и подчеркнула, что будут приложены все усилия для получения дополнительной партии вакцины.

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