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Общество / Здоровье

Усилить контроль за общепитом в районах в новогодние праздники поручил псковский губернатор

28 декабря 2021 года, 17:54

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил особое внимание уделить работе точек общественного питания в районах региона в период новогодних праздников в части соблюдения противоковидных ограничений. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также глава региона предупредил о том, что будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер во время массовых праздничных мероприятий. Их запланировано на новогодние праздники порядка 500, большинство пройдут в Пскове в областной филармонии, колледже искусств и на железнодорожной станции, куда 6 января приедет поезд Деда Мороза.

Губернатор предупредил о том, что рейдовые мероприятия в праздничные дни будут проводить все задействованные в этом ведомства.

Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область — привлекательный с туристической точки зрения регион, поэтому сюда в новогодние праздники приедет большое количество гостей. «Вызов для нас знакомый, хорошо отработанный», - отметил он и призвал жителей региона соблюдать все противоковидные меры, которые действуют в регионе.

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Комментарии

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Бабулечка
18:31 28.12.2021

Губернатор Беглов мудрее, даёт ещё питерцам и гостям покушать в кафе, выпить кофе,чай без аусвайсов.Молодцы там рестораторы,на окнах своих заведений огромными буквами приглашают -Можно без куар- кода ! В субботу ,под вечер в псковском кафе Моя Италия в зале ОДИН посетитель! Не пустили "без кодиков", четырёхлетний ребенок вышел и заплакал,что не дали посидеть в тепле, перекусить. Разве это забудется?! Борцуны с непонятным вирусом, который никем не выделен за предлагаемую Нобелевскую премию.

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