Усилить контроль за общепитом в районах в новогодние праздники поручил псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил особое внимание уделить работе точек общественного питания в районах региона в период новогодних праздников в части соблюдения противоковидных ограничений. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также глава региона предупредил о том, что будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер во время массовых праздничных мероприятий. Их запланировано на новогодние праздники порядка 500, большинство пройдут в Пскове в областной филармонии, колледже искусств и на железнодорожной станции, куда 6 января приедет поезд Деда Мороза.

Губернатор предупредил о том, что рейдовые мероприятия в праздничные дни будут проводить все задействованные в этом ведомства.

Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область — привлекательный с туристической точки зрения регион, поэтому сюда в новогодние праздники приедет большое количество гостей. «Вызов для нас знакомый, хорошо отработанный», - отметил он и призвал жителей региона соблюдать все противоковидные меры, которые действуют в регионе.