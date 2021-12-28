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Общество / Здоровье

152 человека заболели ковидом в Псковской области за 28 декабря

28 декабря 2021 года, 11:42

152 человека заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, 28 декабря. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

152 человека заболели ковидом в Псковской области за 28 декабря

Фото: Андрей Степанов

«Динамика выздоровления продолжает набирать обороты. За две недели число людей на амбулаторном и стационарном лечении снизилось в 2 раза – до 2,1 тыс. пациентов. Тенденция хорошая, но, расслабляться, безусловно, ещё очень рано», – поделился глава региона.

В Пскове (всего 23 тыс. 488) диагностировали 52 случая заражения коронавирусом, в Великих Луках (всего 11 тыс. 361) – 25.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 908) заболели 17 человек, в Опочецком (всего 2 тыс. 233) – 16. Шесть местных жителей заразились в Палкинском районе (всего 683). В Печорском (всего 1 тыс. 561), Бежаницком (всего 753) и Дновском (всего 560) районах зафиксировано по пять новых случаев, в Островском (всего 3 тыс. 140) – четыре. В Новосокольническом (всего 1 тыс. 963), Дедовичском (всего 1 тыс. 701) и Себежском (всего 1 тыс. 645) районах COVID-19 заразились по три человека, в Порховском (всего 2 тыс. 262) и Пушкиногорском (всего 861) – по два, в Невельском (всего 2 тыс. 900), Гдовском (всего 1 тыс. 158), Куньинском (всего 634) и Локнянском (всего 536) – по одному.

С начала пандемии заболели 70 тыс. 976. Выздоровело 65 тыс. 774 человека, в частности 629 за минувший день. Скончались 1 тыс. 239 человек.

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