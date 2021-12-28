Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Убийца из Невеля предстанет перед судом за совершенное 11 лет назад преступление

28 декабря 2021 года, 10:37

Псковские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, зарегистрированного в городе Невеле Псковской области. Преступник обвиняется в покушении на убийство и его совершении на территории соседнего государства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

Убийца из Невеля предстанет перед судом за совершенное 11 лет назад преступление

Фото: Дарья Хваткова

Следователи сообщают, что вечером 4 апреля 2010 года мужчина в ходе возникшего конфликта в Полоцком районе Витебской области в Белоруссии нанес двум местным жителям множество ножевых ранений. Один пострадавший смог сбежать, второй скончался на месте. Убийца после случившегося покинул страну, и его объявили в международный розыск.

По данному факту компетентные органы Белоруссии возбудили уголовное дело, которое спустя 10 лет передали на территорию РФ для осуществления уголовного преследования скрывшегося преступника, который скрылся от от органов предварительного следствия .

Предполагаемого злоумышленника задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

Псковские следователи повторно провели допрос российских и белорусских свидетелей. Сначала обвиняемый отрицал свою причастность, но после предъявления изобличающих доказательств признал себя виновным и подробно рассказал о совершенных им преступлениях.

Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 2 600 жителей Псковской области воспользовались чат-ботом обратной связи
Эксперты АПК начали бесплатно консультировать аграриев через сервис Своё Фермерство
До -15 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
Более 262 тысяч человек завершили курс вакцинации в Псковской области
Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников
14 инициативных проектов реализуют в Псковской области в следующем году
До -22 градусов опустятся столбики термометров в Псковской области ночью 28 декабря
Пять протоколов составили в Пскове за нарушение масочного режима
РСХБ: к 2030 году в 10 регионах сельское население может вырасти на 870 тысяч человек

Комментарии

Авторизация
No comments
«Необходимый минимум»

Политика
24 декабря 09:56

«Необходимый минимум»

Псковские депутаты приняли бюджет на 2022 год
Говорит и показывает

Политика / Власть
23 декабря 18:29

Говорит и показывает

Владимир Путин вновь ответил на вопросы
Поправка-22

Политика
10 декабря 11:32

Поправка-22

Состоялось первое заседание согласительной комиссии по проекту бюджета на новый год