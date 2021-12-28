Убийца из Невеля предстанет перед судом за совершенное 11 лет назад преступление

Псковские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, зарегистрированного в городе Невеле Псковской области. Преступник обвиняется в покушении на убийство и его совершении на территории соседнего государства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

Следователи сообщают, что вечером 4 апреля 2010 года мужчина в ходе возникшего конфликта в Полоцком районе Витебской области в Белоруссии нанес двум местным жителям множество ножевых ранений. Один пострадавший смог сбежать, второй скончался на месте. Убийца после случившегося покинул страну, и его объявили в международный розыск.

По данному факту компетентные органы Белоруссии возбудили уголовное дело, которое спустя 10 лет передали на территорию РФ для осуществления уголовного преследования скрывшегося преступника, который скрылся от от органов предварительного следствия .

Предполагаемого злоумышленника задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

Псковские следователи повторно провели допрос российских и белорусских свидетелей. Сначала обвиняемый отрицал свою причастность, но после предъявления изобличающих доказательств признал себя виновным и подробно рассказал о совершенных им преступлениях.

Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.