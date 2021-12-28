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Общество / Здоровье

Более 262 тысяч человек завершили курс вакцинации в Псковской области

28 декабря 2021 года, 08:27

262 тыс. 648 привились вторым компонентом от коронавируса в Псковской области за время пандемии. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. За минувший день, 27 декабря, вторую прививку сделали 1 тыс. 40 человек.

Более 262 тысяч человек завершили курс вакцинации в Псковской области

«В новогодние праздники неизбежен наплыв туристов, приедет много гостей. Все это несёт дополнительные риски. Берегите себя и позаботьтесь о своем здоровье заранее – сделайте прививку», – призвал глава региона.

Первым компонентом привились 264 тыс. 15 человек, в частности 602 за минувший день. Ревакцинацию прошли 30 тыс. 713 человек, в том числе 275 за 27 декабря.

Расход использованной вакцины составляет 82,2%.

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