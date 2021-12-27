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Происшествия / Преступление

Великолучанину грозит уголовное наказание за испорченный корпоратив

27 декабря 2021 года, 15:57

Жителю Великих Лук может грозить уголовная ответственность за сорванный корпоратив. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанину грозит уголовное наказание за испорченный корпоратив

Фото: pixabay

26 декабря около 22:00 по линии «112» позвонил мужчина и сообщил о, якобы, заложенном взрывном устройстве в одном из ресторанов города. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки и представители других оперативных служб незамедлительное прибыли в указанное место. После проведения необходимых мероприятий, в частности эвакуации граждан, обследования территории с применением служебной собаки, информация о заложенном в ресторане взрывном устройстве не подтвердилась.

Полиция Великих Лук по «горячим следам» установила горожанина, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Им оказался 28-летний великолучанин, работающий на одного из предприятий города.

Следователи считают, что великолучанин проводил время вместе с коллегами в увеселительном заведении на предновогоднем корпоративе. После конфликта, возникшего скорее всего из-за того, что коллеги посчитали поведение мужчины недостойным и попросили его покинуть ресторан, злоумышленник решил сделать заведомо ложное сообщение. Во время звонка в «112» он назвал фальшивые персональные данные.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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