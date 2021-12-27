На 8% снизились темпы распространения коронавируса в Псковской области

«Снижение темпов распространения заболеваемости на прошедшей неделе составило почти 8%», – об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За прошедшие сутки, 26 декабря, в Псковской области выявили еще 152 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 45 человек (всего 23 тыс. 436), в Великих Луках – 22 (всего 11 тыс. 336), в Псковском районе – 15 (всего 5 тыс. 891). 12 человек заразились в Опочецком районе (всего 2 тыс. 217), десять – в Порховском районе (всего 2 тыс. 260), по восемь – в Островском (всего 3 тыс. 136) и Дновском (всего 555) районах, шесть – в Печорском районе (всего 556), пять – в Палкинском районе (всего 667).

В Гдовском районе зафиксировались четыре подтвержденных случая (всего 1 тыс. 157), в Невельском (всего 899) и Куньинском (всего 633) районах – по три, в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 33), Пушкиногорском (всего 859), Бежаницком (всего 748), Красногородском (всего 692) и Локнянском (всего 535) районах, в Себежском районе (всего 1 тыс. 642) – один.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 70 тыс. 824 человека, выздоровели – 65 тыс. 145, из них 606 – за минувшие сутки. Умер 1 тыс. 231 житель региона. На данный момент проведено 710 тыс. 6 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 83 – за прошедший день.