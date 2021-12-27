На 19% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области за неделю

«Динамика прививочной кампании на этой неделе выросла на 19%. На настоящий момент выполнено 65,2% плана вакцинации», – об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Динамика прививочной кампании на этой неделе выросла на 19%. На настоящий момент выполнено 65,2% плана вакцинации», – об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки, 26 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 176 человек (всего 263 тыс. 413), вторым – 265 (всего 261 тыс. 608). Ревакцинацию прошел 41 житель региона (всего 30 тыс. 438).
Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 82,1%.