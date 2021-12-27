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Общество / Здоровье

На 19% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области за неделю

27 декабря 2021 года, 11:08

«Динамика прививочной кампании на этой неделе выросла на 19%. На настоящий момент выполнено 65,2% плана вакцинации», – об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На 19% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области за неделю

Фото: Арсений Тимашов

За прошедшие сутки, 26 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 176 человек (всего 263 тыс. 413), вторым – 265 (всего 261 тыс. 608). Ревакцинацию прошел 41 житель региона (всего 30 тыс. 438).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 82,1%.

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