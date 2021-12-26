На 75% заполнен ковидный коечный фонд в Псковской области

«Загрузка коечного фонда составляет 75%. Его объем – 735 мест», – сообщил в своем профиле в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За минувший день, 25 декабря, коронавирусом в регионе заразились 152 человека.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 35 подтвержденных случаев (всего 23 тыс. 391), в Великих Луках – 23 (всего 11 тыс. 314), в Псковском районе – 22 (всего 5 тыс. 876). По 11 человек заболели в Порховском (всего 2 тыс. 250) и Опочецком (всего 2 тыс. 205) районах, десять – в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 698), семь – в Печорском районе (всего 1 тыс. 550).

По шесть случаев заболевания зафиксировали в Островском (всего 3 тыс. 128) и Пыталовском (всего 789) районах, пять – в Бежаницком районе (всего 746), четыре – в Локнянском районе (всего 533). В Невельском (всего 2 тыс. 896), Великолукском (всего 1 тыс. 877) и Гдовском (всего 1 тыс. 153) районах заболели по три местных жителя. По одному подтвержденному случаю выявили в Себежском (всего 1 тыс. 641), Плюсском (всего 1 тыс. 130) и Новоржевском (всего 853) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 70 тыс. 672 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением 64 тыс. 539, в том числе 582 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 225 жителей региона. На данный момент проведено 708 тыс. 923 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 141 – за минувшие сутки.