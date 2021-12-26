Порядка 27 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область

Новая партия вакцины от коронавируса, 11,5 тыс. доз «Спутник Лайт» и 15 тыс. доз «Спутник V», поступила в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки, 25 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привился 231 человек, всего – 263 тыс. 237. Полный курс вакцинации прошли 423 псковича, за все время – 261 тыс. 343. Ревакцинировались за минувшие сутки 44 жителя региона, всего – 30 тыс. 397.

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 82%.