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Общество / Здоровье

155 жителей Псковской области заразились коронавирусом 24 декабря

25 декабря 2021 года, 13:45

155 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось 24 декабря в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

155 жителей Псковской области заразились коронавирусом 24 декабря

Фото: Андрей Степанов

В Пскове (всего 23 тыс. 356) заболели 43 человека, в Великих Луках (всего 11 тыс. 291) – 24.

В Дедовичском (всего 1 тыс. 688), Порховском (всего 2 тыс. 239), Псковском (всего 5 тыс. 854) и Опочецком (всего 2 тыс. 194) районах заразились по 11 местных жителей.

В Великолукском (всего 1 тыс. 874) районе подтвердилось девять случаев коронавируса, в Печорском (всего 1 тыс. 543) – шесть. По пять человек заболели в Себежском  (всего 1 тыс. 640) и Невельском (всего 2 тыс. 893) районе, по четыре в Островском (всего 3 тыс. 122) и Пыталовском (всего 783). В Локнянском (всего 529) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 960) районах коронавирус диагностировали у троих местных жителей. Два человека заболели в Плюсском (всего 1 тыс. 129) районе. В Новоржевском (всего 852), Гдовском (всего 1 тыс. 150) и Красногородском (всего 690) районах заболели по одному человеку.

За время пандемии проведено 707 тыс. 782 исследований, в том числе 1 тыс. 945 за минувший день. Заразились коронавирусом  70 тыс. 520. Выздоровело 63 тыс. 957 жителей региона, в частности 551 за 24 декабря. Скончались 1 тыс. 225, пять за прошедшие сутки.

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