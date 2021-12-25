155 жителей Псковской области заразились коронавирусом 24 декабря

В Пскове (всего 23 тыс. 356) заболели 43 человека, в Великих Луках (всего 11 тыс. 291) – 24.

В Дедовичском (всего 1 тыс. 688), Порховском (всего 2 тыс. 239), Псковском (всего 5 тыс. 854) и Опочецком (всего 2 тыс. 194) районах заразились по 11 местных жителей.

В Великолукском (всего 1 тыс. 874) районе подтвердилось девять случаев коронавируса, в Печорском (всего 1 тыс. 543) – шесть. По пять человек заболели в Себежском (всего 1 тыс. 640) и Невельском (всего 2 тыс. 893) районе, по четыре в Островском (всего 3 тыс. 122) и Пыталовском (всего 783). В Локнянском (всего 529) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 960) районах коронавирус диагностировали у троих местных жителей. Два человека заболели в Плюсском (всего 1 тыс. 129) районе. В Новоржевском (всего 852), Гдовском (всего 1 тыс. 150) и Красногородском (всего 690) районах заболели по одному человеку.

За время пандемии проведено 707 тыс. 782 исследований, в том числе 1 тыс. 945 за минувший день. Заразились коронавирусом 70 тыс. 520. Выздоровело 63 тыс. 957 жителей региона, в частности 551 за 24 декабря. Скончались 1 тыс. 225, пять за прошедшие сутки.