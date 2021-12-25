Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Менее 3 тысяч пациентов находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области

25 декабря 2021 года, 12:50

Менее 3 тыс. пациентов находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Вакцинация делает свое дело. Число пациентов на амбулаторном и стационарном лечении составляет уже менее 3 тыс.», – сообщил глава региона.

За минувший день, 24 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 177 человек (всего 263 тыс. 6), полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 489 жителей Псковской области (всего 260 тыс. 920). Ревакцинацию прошли 237 человек (всего 30 тыс. 353).

Расход поступившей вакцины составляет 81,9%.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский аэродром впервые за долгое время использовался как запасной
155 жителей Псковской области заразились коронавирусом 24 декабря
Морозный день ожидает жителей Псковской области 25 декабря
Женщина погибла в результате ДТП в Островском районе
В Пскове изъяли фальшивую тысячу рублей
Названы финалисты премии Псковской области «Народное признание»
Первая модельная библиотека открылась в Великих Луках
Большую пресс-конферкнцию президента и бюджетное послание главы Псковской области обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
До -17 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 25 декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
«Нам стало ясно - будет война»

Общество / Важная дата
25 декабря 17:36

«Нам стало ясно - будет война»

Как начиналась война в Афганистане: воспоминания очевидца и участника
Все на завод

Общество
22 декабря 13:55

Все на завод

Может ли Псковская область стать центром промышленного туризма?
От чего голова кругом?

Общество / Здоровье
21 декабря 10:42

От чего голова кругом?