Менее 3 тысяч пациентов находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области

Менее 3 тыс. пациентов находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Вакцинация делает свое дело. Число пациентов на амбулаторном и стационарном лечении составляет уже менее 3 тыс.», – сообщил глава региона.

За минувший день, 24 декабря, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 177 человек (всего 263 тыс. 6), полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 489 жителей Псковской области (всего 260 тыс. 920). Ревакцинацию прошли 237 человек (всего 30 тыс. 353).

Расход поступившей вакцины составляет 81,9%.