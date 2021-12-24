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Общество / Здоровье

Порядка 260 тысяч жителей Псковской области прошлый полный курс вакцинации от коронавируса

24 декабря 2021 года, 10:07

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 259 тыс. 431 житель Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Порядка 260 тысяч жителей Псковской области прошлый полный курс вакцинации от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За минувшие сутки, 23 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 626 человек (всего 261 тыс. 829), вторым — 1 тыс. 322 (всего 259 тыс. 431). Ревакцинировались за прошедший день 456 жителей региона (всего 30 тыс. 116).

Поступившая в Псковскую вакцина от коронавируса в настоящее время израсходована на 81,9%.

«Призываю всех еще раз задуматься о необходимости вакцинации. Прививка — единственный способ защитить себя от потенциально тяжелого течения заболевания», – отметил Михаил Ведерников.

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