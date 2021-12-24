Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

24 декабря 2021 года, 09:44

За прошедшие сутки, 23 декабря, в Псковской области подтвердились еще 157 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

Фото: Андрей Степанов

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 45 человек (всего 23 тыс. 313), в Великих Луках — 22 (всего 11 тыс. 267), в Псковском районе — 13 (всего 5 тыс. 843), в Порховском районе — 10 (всего 2 тыс. 228).

По девять новых случаев заболевания выявили в Печорском (всего 1 тыс. 537) и Локнянском (всего 526) районах, по восемь — в Опочецком (всего 2 тыс. 183) и Новоржевском (всего 851) районах, шесть — в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 957), по пять — в Островском (всего 3 тыс. 118) и Пыталовском (всего 779) районах.

В Невельском (всего 2 тыс. 888), Дедовичском (всего 1 тыс. 677), Гдовском (всего 1 тыс. 149), Плюсском (всего 1 тыс. 127), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 31) и Дновском (всего 547) заразились ковидом по два человека. По одному новому случаю зафиксировали в Великолукском (всего 1 тыс. 635), Себежском (всего 1 тыс. 635), Пушкиногорском (всего 857), Палкинском (всего 672) и Усвятском (всего 460).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 70 тыс. 365 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением — 63 тыс. 406, из них 519 — за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 214 жителей региона. На данный момент в области проведено 705 тыс. 837 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 861 — за прошедший день.

«Как сегодня сказал Президент, высокая смертность от коронавируса в России связана с низким уровнем вакцинации и коллективного иммунитета», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Первый тур голосования премии «Народное признание – 2021» завершится 24 декабря
Эксперты прогнозируют выход крупных застройщиков на рынок ИЖС
Порядка 260 тысяч жителей Псковской области прошлый полный курс вакцинации от коронавируса
До -8 градусов и снег ожидаются в Псковской области 24 декабря
Причины повторных положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 назвала псковский врач
Порядка 90 полицейских будут обеспечивать безопасность в новогоднюю ночь в Пскове
24 декабря на улице Петровской в Пскове ограничат движение автомобилей
До -10 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 24 декабря
Псковская новогодняя ярмарка продлена до 15 января

Комментарии

Авторизация
No comments
Все на завод

Общество
22 декабря 13:55

Все на завод

Может ли Псковская область стать центром промышленного туризма?
От чего голова кругом?

Общество / Здоровье
21 декабря 10:42

От чего голова кругом?
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким