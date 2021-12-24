Почти 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедшие сутки, 23 декабря, в Псковской области подтвердились еще 157 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 45 человек (всего 23 тыс. 313), в Великих Луках — 22 (всего 11 тыс. 267), в Псковском районе — 13 (всего 5 тыс. 843), в Порховском районе — 10 (всего 2 тыс. 228).

По девять новых случаев заболевания выявили в Печорском (всего 1 тыс. 537) и Локнянском (всего 526) районах, по восемь — в Опочецком (всего 2 тыс. 183) и Новоржевском (всего 851) районах, шесть — в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 957), по пять — в Островском (всего 3 тыс. 118) и Пыталовском (всего 779) районах.

В Невельском (всего 2 тыс. 888), Дедовичском (всего 1 тыс. 677), Гдовском (всего 1 тыс. 149), Плюсском (всего 1 тыс. 127), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 31) и Дновском (всего 547) заразились ковидом по два человека. По одному новому случаю зафиксировали в Великолукском (всего 1 тыс. 635), Себежском (всего 1 тыс. 635), Пушкиногорском (всего 857), Палкинском (всего 672) и Усвятском (всего 460).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 70 тыс. 365 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением — 63 тыс. 406, из них 519 — за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 214 жителей региона. На данный момент в области проведено 705 тыс. 837 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 861 — за прошедший день.

«Как сегодня сказал Президент, высокая смертность от коронавируса в России связана с низким уровнем вакцинации и коллективного иммунитета», – подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.