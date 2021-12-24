Причины повторных положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 назвала псковский врач

Причины повторных положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 в период выздоровления назвала и. о. заведующего 3-го инфекционного отделения Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова в комментарии «Псковской правде».

По ее словам, при ПЦР-исследовании можно определить такой показатель как Ct. Это показатель, который помогает оценить относительное количество вирусного генетического материала в образцах пациентов после тестирования с помощью ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрипцией). Он может быть низкий, средний или высокий.

Низкий Ct означает повышенную концентрацию генетического материалавируса, обычно коррелирующую с высоким риском инфицирования ивысокой вирусной нагрузкой. Высокое значение Ct указывает на низкую концентрацию вирусного генетического материала и соответственно болеенизкий риск передачи вируса. Однако низкая вирусная нагрузка также может быть связана с инкубационным периодом или стадией выздоровления илипервичной репликацией вируса в других частях тела (нижние дыхательные пути, LRT), а так же с ошибками проведения анализа на различных его этапах.

Установлена связь между вирусной нагрузкой пациента и прогнозами, такими как прогрессирование заболевания и риск летального исхода. Высокие значения Ct обнаруживаются при бессимптомной инфекции, когда неизвестна стадия заболевания, предсимптоматической стадии инфекции, которая впоследствии может перерасти в симптоматическую с высокой вирусной нагрузкой и инфекционной опасностью.

Также высокий Ct может наблюдаться при острой стадии COVID-19 с высоким риском распространения инфекции, при нарушениях преаналитического этапа (неоптимальные методы хранения и обращения с образцами фотоматериала) и различных ошибках проведения ПЦР-исследования. Здесь очень важно строгое соблюдение преаналитического этапа и использование контроля качества биоматериала: например использование тест-систем с праймерами к определенным генами человека, служащими внутренним контролем.

Кроме того, он бывает во время фазы выздоровления, когда вирусная нагрузка постепенно снижается, и у пациентов с ослабленным иммунитетом и госпитализированных людей с тяжелыми заболеваниями.

Врач отмечает, что пожилой возраст пациентов напрямую коррелирует с высоким уровнем вирусной нагрузки. Иммунное старение и иммунодефицитный статус мешают формированию полноценного иммунного ответа, что приводит к более длительному бессимптомному инкубационному периоду. У госпитализированных пациентов с неблагоприятным прогнозом наблюдалось увеличение вирусной нагрузки, а значения Ct были низкими до третьей недели инфекции. Впоследствии на третьей-шестой неделе наблюдалось снижение вирусной нагрузки и отрицательные результаты RT-PCR.

Эльвина Давлятова рассказала, что были проведены исследования оценки инфекционной опасности образцов биоматериала с высокими значениями Ct (более 30) и соответственно низкой вирусной нагрузкой. В образцах был обнаружен не весь вирусный геном, а только короткие фрагменты его генов.

Это открытие указывает на то, что остаточная РНК, обнаруженная с помощью молекулярного тестирования, не была функциональной и представляла только части деградированного вирусного генома.

По данным других исследований при проведении инокуляции образцами биоматериала, полученными от пациентов перенесших инфекцию и находящихся на этапе выздоровления, клеточных культур не происходило заражение.

Таким образом хотя аналитическая положительность высокочувствительных методов ОТ-ПЦР в реальном времени верна (обнаружен фрагмент РНК SARS-CoV-2), их клиническая значимость менее чем определенная (фрагмент вирусной РНК не указывает ни на присутствие всего вируса или что пациент все еще заразен).

Врач подчеркнула, что значение Ct хоть и полезный инструмент для прогнозирования динамики заболевания, но не абсолютный. На его значении сказываются различные аналитические факторы, а именно: правильный сбор биоматериала от пациента, правильная транспортировка и хранение, правильная постановка ПЦР в соответствии с инструкцией производителя и правильная интерпретация и оценка результатов