Президент России: Запад считает Россию слишком большой даже после распада СССР

Постоянное давление западных стран на Россию можно объяснить только тем, что Запад считает Россию слишком большой даже после распада СССР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

В 1991 году, когда распался СССР, напомнил Владимир Путин, страна разделилась на отдельные части. Но, по мнению президента, западные страны продолжают считать, что Россия на сегодняшний момент «слишком большая».

«Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», – добавил Владимир Путин.