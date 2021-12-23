Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Псковской области

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и для сотрудников контактных сфер деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее постановление 23 декабря подписал главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук.

Согласно документу «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», первая прививка от COVID-19 должна быть сделала работающим гражданам в возрасте от 60 до 65 лет и жителям, работающим в контактных сферах деятельности, до 14 января, вторую – до 14 февраля.

К контактным сферам деятельности, в частности, относятся организации, оказывающие туристические, адвокатские, нотариальные, ветеринарные, ритуальные, информационные и охранные услуги, услуги техобслуживания, ремонта автомобилей, клининговые компании, а также волонтеры.