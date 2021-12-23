Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Псковской области

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и для сотрудников контактных сфер деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и для сотрудников контактных сфер деятельности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Соответствующее постановление 23 декабря подписал главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук.
Согласно документу «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», первая прививка от COVID-19 должна быть сделала работающим гражданам в возрасте от 60 до 65 лет и жителям, работающим в контактных сферах деятельности, до 14 января, вторую – до 14 февраля.
К контактным сферам деятельности, в частности, относятся организации, оказывающие туристические, адвокатские, нотариальные, ветеринарные, ритуальные, информационные и охранные услуги, услуги техобслуживания, ремонта автомобилей, клининговые компании, а также волонтеры.
КП Ярославль 28 июня 2021г.:" Мэр Ярославля Владимир Волков сделал ковидпрививку препаратом С-V ,чтобы не заболеть.Выложил фото процедуры в Сети с призывом к ярославцам:"Массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье!" Ярославль 16 декабпя 2021г-РИА Новости -"Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно госпитализирован,находится в палате интенсивной терапии". 1975г.р."У Волкова случился инфаркт,ему врачи провели операцию на сердце" -сообщает РБК 16 дек.2021г. Молодые не выдерживают этого.
Vologda-po:ru hews ha...18 декабря 2021г. :" Вакцинированный Батрутдинов госпитализирован" - У 43-летнего Тимура Батрутдинова выявлен коронавирус и чуда от вакцинации и амбулаторного лечения не случилось ,он срочно госпитализирован в очень плохом состоянии.Драгоценное время лечения упущено вместе с поражением лёгочной ткани 25-50%, состояние средней тяжести и неутешительные прогнозы.." И другие источники в интернете имеются.
Журнал "Меж..." 21.12.2021г. "Визави с миром" Интервью с Академиком РАН Виталием Зверевым : "...Вакцинация детей от коронавируса не нужна сейчас.Дети переносят заболевание легко,чаще бессимптомно.Есть дети,которые болеют тяжело,их мало, их надо прививать тщательно.,с особой осторожностью,как в инструкции к вакцинам-С осторожностью при сахарном диабете,заболевании сердца,хрон.заболеваний лёгких,при сахарном диабете,аутоимунных заболеваниях"...<br/>У нас сейчас нет вакцины,которую ... продолжение -
Академик РАН В.Зверев "У нас сейчас нет вакцины ,которую мы бы могли рекомендовать детям.Я сам за детскую вакцинацию...Но сейчас мы к этому не готовы,не знаем последствий,особенно отдалённых. НЕ ОПРАВДАНО ВАКЦИНИРОВАТЬ БЕРЕМЕННЫХ. .Вакцинация-это серьёзная медицинская процедура....Может быть куар-коды для чего то и нужны,но только не для борьбы с коронавирусной инфекцией". Академик Зверев 35 лет занимается вакцинопрофилактикой и созданием вакцин.
А кодекс не забыли внести коституции СССР что ни кто и ни что вмешиваться в мою жизнь и прочее,?!!<br/>