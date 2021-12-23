Президент РФ: Помощь регионам кратно увеличилась

Помощь регионам была кратно увеличена, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос о передаче на уровень субъектов Федерации полномочий по введению мер для противодействия распространению коронавируса.

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», глава государства отметил, что во всех регионах страны эпидемическая ситуация была разной, поэтому нужно было «тонко регулировать ситуацию в самом регионе». «Ну разве можно сравнить Чукотку и Москву?» - спросил Владимир Путин. Он подчеркнул, что руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя ответственность.

Президент отметил, что если регионам была нужна помощь, то они обращались в федеральный центр. «Это взаимодействие между федеральным центром и регионами дало важный и нужный результат», - заключил Владимир Путин.