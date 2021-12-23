Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Президент РФ: Помощь регионам кратно увеличилась

23 декабря 2021 года, 12:56

Помощь регионам была кратно увеличена, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос о передаче на уровень субъектов Федерации полномочий по введению мер для противодействия распространению коронавируса.

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», глава государства отметил, что во всех регионах страны эпидемическая ситуация была разной, поэтому нужно было «тонко регулировать ситуацию в самом регионе». «Ну разве можно сравнить Чукотку и Москву?» - спросил Владимир Путин. Он подчеркнул, что руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя ответственность.

Президент отметил, что если регионам была нужна помощь, то они обращались в федеральный центр. «Это взаимодействие между федеральным центром и регионами дало важный и нужный результат», - заключил Владимир Путин.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Региональный парламент принял бюджет Псковской области на 2022 год
В Псковской области ведется разработка программы развития сельских территорий
В 2022 году в Псковской области планируется запуск трех новых производств
Почти 500 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки
Более половины бюджета Псковской области направят на образование, здравоохранение и соцзащиту
Более 220 км дорог Псковской области планируют отремонтировать в 2022 году
Более 40 нарушений трудового законодательства выявлено псковскими профсоюзами
Аналог центра «Сириус» будет открыт в Псковской области
Строительство кольцевого водовода начнётся в Пскове в следующем году

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Все на завод

Общество
22 декабря 13:55

Все на завод

Может ли Псковская область стать центром промышленного туризма?
От чего голова кругом?

Общество / Здоровье
21 декабря 10:42

От чего голова кругом?
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким