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Общество / Здоровье

Почти 500 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки

23 декабря 2021 года, 12:02

От коронавируса за минувший день в Псковской области вылечились 493 человека. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 500 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки

Фото: Дарья Хваткова

За прошедший день, 22 декабря, в Псковской области зафиксировались еще 157 заболевших коронавирусом. 50 подтвержденных случаев выявили в Пскове (всего 23 тыс. 268), 22 — в Великих Луках (Всего 11 тыс. 245), 16 — в Псковском районе (всего 5 тыс. 830), 12 — в Опочецком районе (всего 2 тыс. 175).

В Себежском районе (всего 1 тыс. 634) коронавирусом заболели девять человек, в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 29) и Локнянском (всего 517) — по шесть, в Печорском районе (всего 1 тыс. 528) — пять.

По четыре новых случая зафиксировали в Невельском (всего 2 тыс. 886), Новосокольническом (всего 1 тыс. 951), Великолукском (всего 1 тыс. 864) и Бежаницком (всего 741) районах, три — в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 675), по два — в Островском (всего 3 тыс. 113), Гдовском (всего 1 тыс. 147), Пушкиногорском (всего 856), Новоржевском (всего 843) и Красногородском (всего 869) районах, по одному — в Пустошкинском (всего 749) и Куньинском (всего 630) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 70 тыс. 208 человек, выздоровели — 62 тыс. 887, в том числе 493 — за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 206 псковичей. На данный момент проведено 703 тыс. 976 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 917 — за прошедший день.

«Динамика выздоровления остается стабильно высокой. Желаю всем, котого затронул COVID-19, скорее справиться с заболеванием», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

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