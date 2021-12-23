Более 260 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

261 тыс. 203 жителя Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 22 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 740 человек (всего 261 тыс. 203), вторым — 1 тыс. 244 (всего 258 тыс. 109). Ревакцинировались 384 жителя региона (всего 29 тыс. 660).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,8%.

«Напоминаю, что вакцина есть во всех районах. Записывайтесь в ближайшее время, чтобы избежать риска провести новогодние праздники на лечении», – обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников.