Псковский врач объяснила, почему заболеваемость от ковида растет несмотря на вакцинацию

Почему заболеваемость и смертность от коронавируса растут, несмотря на рост числа вакцинированных, объяснила в комментарии «Псковской правде» Марина Керман, заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы.

«Все дело в том, что ни прививка, ни перенесенное заболевание не дают пожизненной стопроцентной защиты от коронавируса, - рассказала она. - Исходя из личного опыта и опыта моих коллег, можно сказать, что вакцинированные граждане, действительно, переносят COVID-19 легче, но в статистику заболевших такие пациенты попадают».

«Если говорить о цифрах, то число привитых пациентов, поступающих в стационар инфекционной больниц, составляет не более 10%. Цифра может возрастать до 20-22% за счет вакцинированных пациентов, чей срок поставки прививки от COVID-19 более полугода», - подчеркнула Марина Керман.

Также, по ее словам, «небольшая часть пациентов при поступлении в стационар сознаются о купленном сертификате о вакцинировании».