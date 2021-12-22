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Общество / Здоровье

Порядка 90 млн рублей получит Псковская область на поддержку медучреждений

22 декабря 2021 года, 13:50

На поддержку медицинских учреждений, осуществляющих лечение пациентов с коронавирусом, Псковской области выделят порядка 90 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили пресс-службе администрации региона. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Полученные дотации пойдут на замену и ремонт оборудования в медицинских учреждениях Псковской области, которое используется при лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом, а также на закупку средств индивидуальной защиты для медперсонала и расходных материалов. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Всего в рамках распоряжения дотации поступят в 54 региона России. Общий объем выделенных средств составит 10 млрд рублей.

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