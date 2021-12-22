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Общество / Здоровье

Еще 162 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

22 декабря 2021 года, 10:31

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Псковской области выявили еще 162 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Еще 162 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Фото: Андрей Степанов

В Пскове в общую ковидстатистику добавили еще 38 подтвержденных случаев (всего 23 тыс. 218), в Великих Луках – 25 (всего 11 тыс. 223), в Псковском районе – 17 (всего 5 тыс. 814), в Невельском (всего 2 тыс. 882) и Опочецком (всего 2 тыс. 163) районах – по 12, в Островском районе – десять (всего 3 тыс. 111).

По девять человек заразились вирусом в Новосокольническом (всего 1 тыс. 947) и Печорском (всего 1 тыс. 523) районах, восемь – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 860), по пять – в Себежском (всего 1 тыс. 625) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 23) районах.

В Гдовском районе зафиксировали три новых случая (всего 1 тыс. 145), в Пустошкинском (всего 748), Бежаницком (всего 737) и Куньинском (всего 629) районах – по два, в Новоржевском (всего 841), Дновском (всего 545) и Усвятском (всего 459) районах – по одному.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 70 тыс. 51 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 62 тыс. 394, из них 466 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 200 жителей региона. На данный момент проведено 702 тыс. 59 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 838 – за прошедший день.

«Радует динамика выздоровления. Впервые за долгое время на амбулаторном и стационарном лечении находится менее 4 тыс. пациентов», – отметил губернатор региона Михаил Ведерников.

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