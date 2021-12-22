Псковский врач объяснила, можно ли параллельно прививаться от гриппа и коронавируса

21 октября 2021 года были внесены поправки в инструкцию к препарату «Гам-КОВИД-Вак», согласно которым «взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Гам-КОВИД-Вак», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении». Об этом врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф рассказала в комментарии «Псковской правде».

При этом, отметила врач, не допускается смешивание вакцин от гриппа и ковида в одном шприце и введение в один участок тела: одну вакцину, например, в правое плечо, а другую - в левое.

«Вакцинация от гриппа чрезвычайно важна, так как до сих пор неизвестно, как эти два вируса могут навредить человеку одновременно, потому что оба имеют тенденцию к тяжелому течению, - подчеркнула Алина Корф. - Кроме того, вакцинация от гриппа снизит нагрузку на систему здравоохранения, и люди смогут получить медицинскую помощь намного быстрее и качественнее».

«Мы уже видим, как растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. При том, что коронавирусная инфекция так и продолжает быть серьезной проблемой», - резюмировала врач.