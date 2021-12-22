Почти 30 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

Курс ревакцинации от коронавируса в Псковской области прошли 29 тыс. 276 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Курс ревакцинации от коронавируса в Псковской области прошли 29 тыс. 276 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За минувшие сутки, 21 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 679 человек (Всего 260 тыс. 463). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 268 псковичей (всего 256 тыс. 865). Ревакцинировались за прошедший день 377 жителей региона (всего 29 тыс. 276).
Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,7%.
«Если мы хотим жить в нормальных условиях без ограничений, необходимо наращивать динамику прививочной кампании. Альтернатив вакцинации нет», – подчеркнул Михаил Ведерников.
ОСН (Общественная Служба Новостей)от 22 сент.2021г. Профессор, д.м.н. П.А.Воробьёв : " Все видят,что фактически программа вакцинации провалена: привито 30% населения. И никакими силами вы людей не заставите пойти на эту процедуру: сейчас все понимают , что от вакцин умирают,что она не защищает от заболевания."