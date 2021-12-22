Почти 30 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

Курс ревакцинации от коронавируса в Псковской области прошли 29 тыс. 276 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 21 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 679 человек (Всего 260 тыс. 463). Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 268 псковичей (всего 256 тыс. 865). Ревакцинировались за прошедший день 377 жителей региона (всего 29 тыс. 276).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,7%.

«Если мы хотим жить в нормальных условиях без ограничений, необходимо наращивать динамику прививочной кампании. Альтернатив вакцинации нет», – подчеркнул Михаил Ведерников.