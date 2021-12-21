Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Эксперт: Снижение цен на недвижимость в Псковской области не предвидится в 2022 году

21 декабря 2021 года, 19:46

В 2022 году в Псковской области ожидать снижения цен на жильё не стоит, сообщает Пскоское агентство информации со ссылкой на директора агентства недвижимости «Этажи – Псков» Романа Максименко.

Эксперт: Снижение цен на недвижимость в Псковской области не предвидится в 2022 году

По его мнению, цены на региональную недвижимость будут расти, пока будет увеличиваться стоимость материалов и энергоносителей. «А дальше мы упремся в платёжеспособность населения», – добавил эксперт.

Роман Максименко также упомянул, что индексация МРОТа на 8,6% также повлияет на ситуацию на рынке. «Все постепенно будет расти, в том числе зарплаты. Цена на метр квадратный напрямую к этому привязана», – пояснил эксперт.

Он также добавил, что спрос на жилье в регионе на данный момент превышает предложение, а данный фактор препятствует падению цен.  

«Может быть, не будет экспоненциального роста, какой мы наблюдали в 2021 году, но в целом предпосылок для того, чтобы остановился рост стоимости квадратного метра, я пока не вижу», – заявил спикер.

Директор агентства недвижимости «Этажи – Псков» также заяил о том, что подъем ключевой ставки Центробанка повлияет на рост ипотечных ставок. «Подъем ключевой ставки Центробанком повлияет на рост ипотечных ставок, в Псковской области в том числе, как и по всей Российской Федерации. Центробанк, скорее всего, еще поднимет ключевую ставку, потому что целевые показатели, по словам главы Центробанка, 10%. К чему, в принципе, и идёт постепенно повышение», – рассказал эксперт.  

По словам Романа Максименко, банки уже отреагировали и подняли ипотечные ставки. Однако продолжается госпрограмма по субсидированию ипотечных кредитов на новостройки, также продолжает действовать сельская ипотека.

В начале 2022 года ожидается средневзвешенная ставка около 10%, сообщил Максименко.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Коллектив «Псковской правды» стал лауреатом премии администрации Псковской области
До -11 градусов опустятся столбики термометров днем в Псковской области 22 декабря
Пять псковичей оказались в больнице после катания на ватрушках
В два раза выросло число пациентов в псковском травмпункте
11 место заняла Псковская область в Зеленом рейтинге
Пункт вакцинации в ТК «Акваполис»в Пскове переехал на второй этаж
Проблему с качеством воды в Пскове решат в 2022 году
Псковская область может войти в список пилотных субъектов России по реализации проектов комплексного развития территорий
До конца 2022 года в Пскове построят школу на улице Киселева

Комментарии

Авторизация
No comments
Сделай сам

Экономика
17 декабря 14:58

Сделай сам

«Ростелеком» и «IT-клуб» провел цифровой урок для учеников сельских школ Псковской области
Диалектика АПК

Экономика / Сельское хозяйство
9 декабря 10:15

Диалектика АПК

Что псковские аграрии ждут от наступающего 2022 года?
Эффект накопления ошибок

Экономика / Промышленность
22 ноября 11:00

Эффект накопления ошибок

Что могло привести к кризису на «Псковмясопроме»?