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Общество / Здоровье

Пять псковичей оказались в больнице после катания на ватрушках

21 декабря 2021 года, 17:36

В 2021 году уже 5-7 человек госпитализировали из травмпункта в стационар на операцию после катания на «ватрушках». Об этом рассказал корреспонденту «АиФ-Псков» заведующий пунктом Вадим Букша.

Пять псковичей оказались в больнице после катания на ватрушках

Фото: Андрей Степанов

По его словам, для травматолога «ватрушки» или тюбинги являются настоящей бедой.

«Я помню, в прошлом году в какой-то праздник, кажется Крещение, все поехали на этих ватрушках кататься и у нас полностью коридор был забит людьми. Так продолжалось около двух дней, а потом люди вышли на работу и поток спал», – вспоминает заведующий пунктом.

Травмоопасность тюбинга заключается в том, что им невозможно управлять, в результате чего человек может во что-то врезаться. «А ещё же умудряются ватрушки привязать к машине и кататься», – добавил Вадим Букша.

Врач подчеркивает, что травмы при катании на ватрушках бывают очень тяжёлыми и иногда даже требующими оперативного вмешательства. Простой перелом, как рассказал заведующий травмпунктом, срастается за несколько недель, а сложные травмы делают человека нетрудоспособным на несколько месяцев или приводят к еще более негативным последствиям. По словам врача, травмы, полученные при катании на ватрушках, можно сравнить с теми, что случаются при падении с мотоцикла.

Вадим Букша призвал жителей региона выбирать для катания классические санки или ледянки. В том случае, если есть желание спуститься с горы на тюбинге, делать это следует только в специально оборудованных местах.

Подробнее о том, с какими травмами обращаются псковичи и чем опасно катание на тюбингах, читайте здесь>>>

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