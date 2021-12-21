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Общество / Здоровье

В два раза выросло число пациентов в псковском травмпункте

21 декабря 2021 года, 16:44

С наступлением зимы в травматологическом пункте в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы количество пациентов выросло в два раза. Как рассказал корреспонденту «АиФ-Псков» заведующий пунктом Вадим Букша, если обычно принимают 40-50 человек в день, то в пиковый период — 80-100.

В два раза выросло число пациентов в псковском травмпункте

Фото: Андрей Степанов

Также на 50% выросло число людей, которым накладывается гипс. Традиционно, такое лечение требуется 10-12 пациентам в сутки, сейчас — 18-20.

В четвёртом квартале года уже зафиксировали 941 обращение с уличной травмой. При этом Вадим Букша заметил, что в травмпункт попадают не все пострадавшие, некоторые, с тяжёлыми повреждениями, поступают сразу в стационар.

В октябре псковский травмпункт принял в различными травмами 1 тыс. 96 пациентов, в ноябре — 931, с 1 по 19 декабря — 669.

Подробнее о том, с какими травмами обращаются псковичи и чем опасно катание на тюбингах, читайте здесь>>>

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