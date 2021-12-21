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Общество / Здоровье

Пункт вакцинации в ТК «Акваполис»в Пскове переехал на второй этаж

21 декабря 2021 года, 15:47

Пункт вакцинации в торговом комплексе «Акваполис» в Пскове переехал на второй этаж . Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Новое помещение имеет площадь около 100 метров квадратных. Посменно здесь будут работать два врача, две медсестры и два оператора, заносящих в базу данных сведения о привитых.

В наличии есть такие вакцины, как «Спутник V» и «Спутник Лайт». Пройти вакцинацию можно в порядке живой очереди с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Прививку от коронавируса и гриппа также можно по адресам: ТРК «Простория» (переулок Иркутский, дом 4) по будням с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 20:00; ТЦ «Империал» (улица Коммунальная, дом 41) с 10:00 до 20:00 ежедневно; ТК «Рубин» (улица Труда, дом 54) с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в выходные с 12:00 до 18:00.

Вакцинацию также можно пройти в прививочных кабинетах в подразделениях поликлиники по предварительной записи по телефону Call- центра 299-028, с 8:00 до 18:00. Адреса медучреждений: Поликлиника №1 – улица Кузнецкая, дом 19; Поликлиника №2 – улица Коммунальная, дом 23; Поликлиника №3 – улица Индустриальная, дом 8.

Выездная вакцинация на предприятия и в организации проводится по предварительной заявке.

В поликлинике есть вакцины Эпиваккорона, Ковивак, Спутник V, Спутник Лайт.

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