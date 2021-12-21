Почти 260 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привились 259 тыс. 784 человека. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедший день, 20 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 700 человек, всего – 259 тыс. 784. Полный курс вакцинации прошли 1 тыс. 317 жителей региона, всего – 255 тыс. 597. Ревакцинировались 286 псковичей, всего – 28 тыс. 899.

На 81,6% израсходована поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса.