45 школьных классов находятся на карантине из-за коронавируса в Псковской области

На карантине из-за коронавируса в Псковской области находятся 45 классов в 31 школе и 17 групп в 14 детских садах. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Также 139 классов в 30 школах и 10 групп в 9 детских садах закрыли на карантин из-за ОРВИ. Полностью закрыты на карантин Пустошкинский центр образования и школа №7 в Великих Луках. Ученики продолжают обучение в дистанционном формате.

Ковидом болеют 28 учителей и 23 воспитателя Псковской области.

Середкинская школа Псковского района вышла из карантина.