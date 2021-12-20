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Общество / Здоровье

Пять районов Псковской области сильно отстают от запланированных темпов вакцинации

20 декабря 2021 года, 15:34

Большинство районов Псковской области имеют примерно 70% привитых граждан, но в пяти муниципалитетах таких всего 49%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На минувшей неделе в отстающих районах провели выездные заседания оперативных штабов, на которых были даны практические и организационные рекомендации по выправлению ситуации.

По итогам традиционного совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке глава региона поручил первому замгубернатора Вере Емельяновой отдельно провести встречу с руководителями нескольких предприятий региона, которые сильно отстают по темпам вакцинации от запланированных.

Также региональное Управление Роспотребнадзора рассмотрит возможность введения вакцинации работающих граждан в возрасте от 60 лет и старше. В настоящее время эта рекомендация распространяется на категорию «65+».

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Комментарии

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Бабулечка
19:09 20.12.2021

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