Пять районов Псковской области сильно отстают от запланированных темпов вакцинации

Большинство районов Псковской области имеют примерно 70% привитых граждан, но в пяти муниципалитетах таких всего 49%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На минувшей неделе в отстающих районах провели выездные заседания оперативных штабов, на которых были даны практические и организационные рекомендации по выправлению ситуации.

По итогам традиционного совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке глава региона поручил первому замгубернатора Вере Емельяновой отдельно провести встречу с руководителями нескольких предприятий региона, которые сильно отстают по темпам вакцинации от запланированных.

Также региональное Управление Роспотребнадзора рассмотрит возможность введения вакцинации работающих граждан в возрасте от 60 лет и старше. В настоящее время эта рекомендация распространяется на категорию «65+».