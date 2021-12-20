Почти на 4% снизился рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области

«Снижение темпов распространения заболеваемости значительно замедлилось – на этой неделе оно составило порядка 4%», – сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За прошедшие сутки, 19 декабря, в Псковской области коронавирусом заразились еще 167 человек.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 45 подтвержденных случаев (всего 23 тыс. 151), в Великих Луках – 21 (всего 11 тыс. 179), в Псковском районе – 19 (всего 5 тыс. 783), в Опочецком районе – 15 (всего 2 тыс. 143), в Невельском районе – 12 (всего 2 тыс. 862), в Порховском районе – 11 (всего 2 тыс. 215).

Восемь жителей региона заразились коронавирусом в Островском районе (всего 3 тыс. 93), шесть – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 7), пять – в Локнянском районе (всего 510), по четыре – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 930), Гдовском (всего 1 тыс. 140), Бежаницком (всего 735) и Палкинском (всего 670) районах. По три случая зафиксировали в Великолукском (всего 1 тыс. 848) и Дновском (всего 539) районах, два – в Куньинском районе (всего 627), один – в Пушкиногорском районе (всего 854).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 69 тыс. 727 человек, выздоровели – 61 тыс. 507, в том числе 373 – за минувшие сутки. Умер 1 тыс. 191 житель региона. На данный момент проведено 698 тыс. 924 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 274 – за прошедший день.