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Общество / Здоровье

Более 3,5 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за прошедшую неделю

20 декабря 2021 года, 09:10

За прошедшую неделю от коронавируса в Псковской области привились 3,6 тыс. человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 3,5 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

За минувшие сутки, 19 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 94 человека (всего 259 тыс. 84), вторым – 241 (всего 254 тыс. 280). Ревакцинацию прошли 50 жителей региона (всего 28 тыс. 613).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,7%.

«На этой неделе 3,6 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. Вакцинировано 64% от необходимого количества», – отметил Михаил Ведерников.

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