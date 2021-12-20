Более 3,5 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за прошедшую неделю

За прошедшую неделю от коронавируса в Псковской области привились 3,6 тыс. человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За прошедшую неделю от коронавируса в Псковской области привились 3,6 тыс. человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
За минувшие сутки, 19 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 94 человека (всего 259 тыс. 84), вторым – 241 (всего 254 тыс. 280). Ревакцинацию прошли 50 жителей региона (всего 28 тыс. 613).
Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,7%.
«На этой неделе 3,6 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. Вакцинировано 64% от необходимого количества», – отметил Михаил Ведерников.
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