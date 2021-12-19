322 человека вылечились от коронавируса в Псковской области за минувшие сутки

За минувший день, 18 декабря, 322 жителя Псковской области смогли перебороть коронавирус и поправиться. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. Всего за время пандемии с болезнью справились 61 тыс. 134 человека.

Заболели за прошедший день 167 человек.

«Тенденция к снижению роста заболеваемости пока сохраняется, но число новых случаев в сутки остается высоким», – прокомментировал глава региона.

В Пскове (всего 23 тыс. 106) заразились 45 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 158) – 35.

В Псковском районе (всего 5 тыс. 764) зафиксирован 21 новый случай, в Опочецком (всего 2 тыс. 128) – 11. Десять человек заболели в Порховском (всего 2 тыс. 204), девять – в Невельском (всего 2 тыс. 850), семь – в Себежском (всего 1 тыс. 611). В Великолукском районе (всего 1 тыс. 845) коронавирус диагностировали у шести местных, в Островском (всего 3 тыс. 85) – у пяти, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 926) – у четырех. По три человека заболели в Бежаницком (всего 731) и Локнянском (всего 505) районах. Два случая подтвердились в Дедовическом (всего 1 тыс. 666) районе. По одному человеку заразились в Гдовском (всего 1 тыс. 136), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 1), Пушкиногорском (всего 853), Новоржевском (всего 836), Пыталовском (всего 768) и Дновском (всего 536) районах.

За время пандемии в Псковской области провели 697 тыс. 650 исследований, в том числе 1 тыс. 445 за сегодня. Заболели коронавирусом 69 тыс. 560 человек. Скончались 1 тыс. 186 жителей области.