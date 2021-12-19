555 жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса за 18 декабря

За минувший день, 18 декабря, вторым компонентом вакцины привились 555 человек, всего завершили курс вакцинации 254 тыс. 39 жителей Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Также за прошедшие судки первым компонентом вакцины от коронавируса привились 343 человека, всего — 258 тыс. 990. Ревакцинировались 132 жителя региона, всего — 28 тыс. 563.

В настоящее время в Псковской области израсходовано 81,6% поступившей вакцины от коронавируса.

«Динамика вакцинации замедлилась. Призываю всех еще раз пересмотреть свое отношение к прививке и защитить свое здоровте – это крайне важно сделать до следующей волны заболеваемости», – отметил Михаил Ведерников.