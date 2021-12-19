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Общество / Здоровье

555 жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса за 18 декабря

19 декабря 2021 года, 09:55

За минувший день, 18 декабря, вторым компонентом вакцины привились 555 человек, всего завершили курс вакцинации 254 тыс. 39 жителей Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. 

 

Также за прошедшие судки первым компонентом вакцины от коронавируса привились 343 человека, всего — 258 тыс. 990. Ревакцинировались 132 жителя региона, всего — 28 тыс. 563. 

В настоящее время в Псковской области израсходовано 81,6% поступившей вакцины от коронавируса. 

«Динамика вакцинации замедлилась. Призываю всех еще раз пересмотреть свое отношение к прививке и защитить свое здоровте – это крайне важно сделать до следующей волны заболеваемости», – отметил Михаил Ведерников.

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