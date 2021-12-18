В Псковскую область поступили 20 аппаратов ИВЛ

20 аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в Псковскую область. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Поступившее медицинское оборудование, являющееся аппаратами экспертного класса, будут распределены между реанимационными отделениями филиалами Псковской областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках. Оно позволит проводить неинвазивную и инвазивную вентиляцию легких пациентам различных возрастов, в том числе и новорожденным и маленьким детям.

По словам Михаила Ведерникова, аппараты ИВЛ, в первую очередь, позволят поддерживать постепенное отвыкание организма пациента от механической вентиляции легких, обеспечивая более плавный переход к естественному дыханию. Также данное медицинское оборудование будет отслеживать опасные отклонения в дыхании больных, включаю специальную систему тревоги, и сможет бесперебойно работать в течение 5 часов благодаря внешним и встроенным батареям вне зависимости от источника питания.

«Необходимость в дополнительных аппаратах ИВЛ возникла, когда был расширен реанимационный коечный фонд. На эти цели из резервного фонда области было выделено 28 млн рублей», – отметил губернатор Михаил Ведерников.