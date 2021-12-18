Почти 170 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За минувший день, 17 декабря, в Псковской области подтвердились еще 168 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

46 человек добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 23 тыс. 61), 33 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 123), 13 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 604), 11 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 743).

В Порховском (всего 2 тыс. 194) и Опочецком (всего 2 тыс. 117) районах выявили по девять подтвержденных случаев, в Великолукском районе (всего 1 тыс. 839), в Островском (всего 3 тыс. 80) и Невельском (всего 2 тыс. 841) – по шесть, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 922) и Плюсском (всего 1 тыс. 125) – по пять.

Четыре человека заболели коронавирусом в Локнянском районе (всего 502), три – в Пустошкинском районе (всего 738), по два – в Печорском (всего 1 тыс. 507), Гдовском (всего 1 тыс. 135), Пыталовском (всего 767) и Куньинском (всего 625) районах. В Красногородском (всего 686) и Усвятском (всего 458) районах зафиксировали по одному подтвержденному случаю.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 69 тыс. 393 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 60 тыс. 812, в том числе 273 – за прошедший день. Умер 1 тыс. 181 житель региона. На данный момент проведено 696 тыс. 205 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 107 – за минувшие сутки.