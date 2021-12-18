Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Почти 170 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

18 декабря 2021 года, 11:10

За минувший день, 17 декабря, в Псковской области подтвердились еще 168 случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти 170 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Фото: Дарья Хваткова

46 человек добавились в общую ковидстатистику в Пскове (всего 23 тыс. 61), 33 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 123), 13 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 604), 11 – в Псковском районе (всего 5 тыс. 743).

В Порховском (всего 2 тыс. 194) и Опочецком (всего 2 тыс. 117) районах выявили по девять подтвержденных случаев, в Великолукском районе (всего 1 тыс. 839), в Островском (всего 3 тыс. 80) и Невельском (всего 2 тыс. 841) – по шесть, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 922) и Плюсском (всего 1 тыс. 125) – по пять.

Четыре человека заболели коронавирусом в Локнянском районе (всего 502), три – в Пустошкинском районе (всего 738), по два – в Печорском (всего 1 тыс. 507), Гдовском (всего 1 тыс. 135), Пыталовском (всего 767) и Куньинском (всего 625) районах. В Красногородском (всего 686) и Усвятском (всего 458) районах зафиксировали по одному подтвержденному случаю.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 69 тыс. 393 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 60 тыс. 812, в том числе 273 – за прошедший день. Умер 1 тыс. 181 житель региона. На данный момент проведено 696 тыс. 205 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 107 – за минувшие сутки. 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

При строительстве временного моста в Пскове вдоль домов установят шумозащитные экраны
Временный мост через реку Великую в Пскове установят на 2-3 года
В Пскове планируют поднять со дна реки старый железный Ольгинский мост
В 2022 году в Псковскую область поступят более 1,5 млрд рублей на капремонт школ
ОЭЗ «Моглино» заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности
Петербуржец погиб в ДТП с участием фур в Стругокрасненском районе
В Псковскую область поступили 20 аппаратов ИВЛ
Более 2 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки
В Порховском районе ликвидирован один очаг коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким

Запах мандаринов

Общество
14 декабря 08:46

Запах мандаринов
Мода на вечно зелёное

Общество
14 декабря 09:47

Мода на вечно зелёное

Каким актуальным трендам следовать при подготовке к Новому году?