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Общество / Здоровье

Более 2 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

18 декабря 2021 года, 10:50

За последние сутки от коронавируса привились 2 тыс. 464 жителя Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 2 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

Фото: Дарья Хваткова

За прошедший день, 17 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 555 человек (всего 258 тыс. 647), вторым – 1 тыс. 565 (всего 253 тыс. 484). Ревакцинацию прошли 344 жителя региона (всего 28 тыс. 431).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,5%.

«Число летальных исходов остается высоким. Ни рискуйте своим здоровьем и жизнью, сделайте прививку», – отметил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
14:57 18.12.2021

"Более 252 тысяч жителей Псковской области защитились от коронавируса"- так звучит общее название в новостной ленте. Не указали, сколько из них поимели серьёзные побочные воздействия, и скольким ушедшим не потребуются никакие уколы... Депутаты облдумы будут замалчиваиь проблему, некоторые выступать за вакцинацию подростков. Но вот, что сообщила депутат Мосгордумы - продолжение...

Бабулечка
15:06 18.12.2021

Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева против QR:"..Почему во всех странах идёт сбор побочных явлений, смертей от вакцинации,а в России это скрывается? В наглую заявляют,что смертей якобы нет.Да от таблеток в инструкции пишут,что возможны летальные исходы,а от вакцин нет? Только мне поступило множество обращений ,в которых люди сообщают о смерти своих близких,виня именно вакцинацию,в т.ч. и от медиков обращения.Почему ОНИ сообщают о тромбах,инсультах,инфарктах,кровотечениях,онкологии..."

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