Более 2 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

За последние сутки от коронавируса привились 2 тыс. 464 жителя Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За прошедший день, 17 декабря, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 555 человек (всего 258 тыс. 647), вторым – 1 тыс. 565 (всего 253 тыс. 484). Ревакцинацию прошли 344 жителя региона (всего 28 тыс. 431).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 81,5%.

«Число летальных исходов остается высоким. Ни рискуйте своим здоровьем и жизнью, сделайте прививку», – отметил Михаил Ведерников.