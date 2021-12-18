В Порховском районе ликвидирован один очаг коронавируса

Один очаг коронавируса ликвидирован в Порховском районе. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Порховском районе с контроля Роспотребнадзора сняли очаг коронавируса, который был ранее зафиксирован в Полонской среднеобразовательной школе.

На сегодняшний день в Псковской области активным остается один очаг коронавирусной инфекции – в Порховской школе-интернате.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 69 тыс. 393 человека, 168 – за 17 декабря, выздоровели – 60 тыс. 812 псковичей, в том числе 273 – за прошедший день. Умер 1 тыс. 181 житель региона.