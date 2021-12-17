Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В псковском лицее открылся Курчатовский класс

17 декабря 2021 года, 17:11

Курчатовский класс открылся в лицее №4 города Пскова по инициативе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» при поддержке администрации Псковской области и городской администрации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Открытие состоялось в рамках развития естественно-научного направления в школьном образовании.

В псковском лицее открылся Курчатовский класс

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Занятия Курчатовского класса начались на базе 5 «А» класса, в котором занятия будут вестись по специально разработанной образовательной программе. На ремонт помещения и материальное оснащение администрацией Пскова было выделено свыше 600 тыс. рублей. Администрация Псковской области обеспечила поставку оборудования, которое будет способствовать организации цифровой образовательной среды в рамках национального проекта «Образование».

Лабораторное оборудование для образовательного процесса будет предоставлено Курчатовским институтом к началу учебного года в 2022 году. Так как к этому времени в классе должна сформироваться заинтересованность в определенном направлении для исследований.

В псковском лицее открылся Курчатовский класс

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Курчатовском классе ученики будут заниматься проектно-просветительской деятельностью, а также интеграцией различных естественно-научных областей знания, которая основана на представлении о единстве природы и методе познания, общего для всех естественных наук.

Внеурочная деятельно в образовательном классе будет реализована через обучение в псковском Кванториуме и взаимодействие с ПсковГУ. Кроме того, с учениками класса будут проходить встречи со специалистами Курчатовского института, а также проводить индивидуальную работу по подготовке к проектной и исследовательской деятельности.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В 2022 году в ряде муниципалитетов Псковской области увеличится стоимость проезда в общественном транспорте
Псковский экопроект победил в национальной премии «Чистый воздух»
В Псковской области определили восемь лучших проектов в области социального предпринимательства
Газовики провели рейд по должникам и абонентам без договора на техобслуживание газового оборудования в городе Остров
В ПсковГУ пройдет форум «Наследники Александра Невского»
Контрафактные сигареты на 2,5 млн рублей обнаружили таможенники на юге Псковской области
Победившие в конкурсе юные псковичи отправились на «Успешную елку» в рамках нацпроекта «Образование»
Светлана Баранова: Система QR-кодов уже не вызывает негатива у псковичей и туристов
С марта 2022 года фермеры смогут построить дом на своих сельхозземлях в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким

Запах мандаринов

Общество
14 декабря 08:46

Запах мандаринов
Мода на вечно зелёное

Общество
14 декабря 09:47

Мода на вечно зелёное

Каким актуальным трендам следовать при подготовке к Новому году?