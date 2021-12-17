В псковском лицее открылся Курчатовский класс

Курчатовский класс открылся в лицее №4 города Пскова по инициативе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» при поддержке администрации Псковской области и городской администрации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Открытие состоялось в рамках развития естественно-научного направления в школьном образовании.

Занятия Курчатовского класса начались на базе 5 «А» класса, в котором занятия будут вестись по специально разработанной образовательной программе. На ремонт помещения и материальное оснащение администрацией Пскова было выделено свыше 600 тыс. рублей. Администрация Псковской области обеспечила поставку оборудования, которое будет способствовать организации цифровой образовательной среды в рамках национального проекта «Образование».

Лабораторное оборудование для образовательного процесса будет предоставлено Курчатовским институтом к началу учебного года в 2022 году. Так как к этому времени в классе должна сформироваться заинтересованность в определенном направлении для исследований.