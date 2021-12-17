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Общество

Контрафактные сигареты на 2,5 млн рублей обнаружили таможенники на юге Псковской области

17 декабря 2021 года, 14:36

На юге Псковской области в Невельском районе таможенники пресекли перемещение контрафактных сигарет стоимостью свыше 2,5 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Контрафактные сигареты на 2,5 млн рублей обнаружили таможенники на юге Псковской области

Фото: пресс-служба Псковской таможни

49 тыс. 710 пачек немаркированной табачной продукции, произведенной в Республике Белоруссия, и 25 бутылок водки «Роял Бизон» без требуемых акцизных марок РФ были обнаружены сотрудниками Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Невельском районе в течение одних суток.

Контрафактный товар находился в грузовых отделениях трех транспортных средств, которые были остановлены сотрудниками ведомства в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. В двух автомобилях табачная продукция открыто была размещена в багажных отсеках. В третьем транспортном средстве немаркированная алкогольная продукция находилась среди канцелярских товаров и сувенирной продукции.

49 тысяч пачек сигарет и 25 бутылок водки были изъяты и переданы территориальному органу МВД России с целью принятия мер в рамках полномочий. Остальные 710 упаковок контрафактного табака сотрудники таможни передали в территориальное подразделение Роспотребнадзора для принятия дальнейшего решения. Примерная стоимость обнаруженной табачной продукции без маркировки средствами идентификации и акцизных марок Российской Федерации превышает 2,5 млн рублей.

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